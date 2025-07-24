Над Сочи раздаются взрывы: сбит 21 дрон над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем

Минобороны России сообщило, что за более чем три часа средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник над Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями. Об этом пишет ТАСС.
«23 июля с 20:40 до 23:50 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 10 — над Черным морем, 9 — над Азовским морем и 2 — над территорией Краснодарского края», — говорится в заявлении военного ведомства.
Ранее в аэропорту Сочи были введены ограничения на взлет и посадку. Проезд по Крымскому мосту временно перекрыли.