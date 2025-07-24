«Надеемся»: Мединский ответил на вопрос о шансах на дальнейший диалог с Киевом

Владимир Мединский, возглавлявший российскую переговорную группу в Стамбуле, прокомментировал вероятность перехода к четвертому раунду двусторонних консультаций с представителями киевского режима. Его слова приводит Telegram-канал «Пул N3».
«Мы надеемся, что будет», — ответил Владимир Мединский на вопрос о новом раунде переговоров.
Двусторонние консультации официально начались в 20:37 среды, 23 июля. Общение дипломатических групп продолжалось около часа и завершилось новым гуманитарным соглашением.
После окончания переговоров Владимир Мединский заявил, что прямая встреча Президента РФ и главаря киевской клики Владимира Зеленского может состояться только после достижения окончательных договоренностей по всем принципиальным вопросам.