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«Надеемся»: Мединский ответил на вопрос о шансах на дальнейший диалог с Киевом

Владимир Мединский, возглавлявший российскую переговорную группу в Стамбуле, прокомментировал вероятность перехода к четвертому раунду двусторонних консультаций с представителями киевского режима.

Владимир Мединский, возглавлявший российскую переговорную группу в Стамбуле, прокомментировал вероятность перехода к четвертому раунду двусторонних консультаций с представителями киевского режима. Его слова приводит Telegram-канал «Пул N3».

«Мы надеемся, что будет», — ответил Владимир Мединский на вопрос о новом раунде переговоров.

Двусторонние консультации официально начались в 20:37 среды, 23 июля. Общение дипломатических групп продолжалось около часа и завершилось новым гуманитарным соглашением.

После окончания переговоров Владимир Мединский заявил, что прямая встреча Президента РФ и главаря киевской клики Владимира Зеленского может состояться только после достижения окончательных договоренностей по всем принципиальным вопросам.

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