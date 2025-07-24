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В США назвали главного «решалу» по введению санкций против РФ

Президент США пытается отстоять свое право на единоличное принятие решений по введению санкций против России.

Президент США пытается отстоять свое право на единоличное принятие решений по введению санкций против России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

«Но президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой», — отметил она.

Левитт также подчеркнула, что при этих устремлениях президента он продолжает поддерживать «тесную связь со своими друзьями в Сенате». В данном контексте идет речь про русофобских сенаторов, которые инициировали законопроект о 500-процентных пошлинах на российские энергоносители и другие санкции.

Ранее «МК» писал, что глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский ответил на вопрос журналистов о том, не боится ли Москва введения Евросоюзом 18-го пакета санкций и угрозы от США ввести против России пошлины.

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