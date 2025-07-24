В США назвали главного «решалу» по введению санкций против РФ

Президент США пытается отстоять свое право на единоличное принятие решений по введению санкций против России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.
«Но президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой», — отметил она.
Левитт также подчеркнула, что при этих устремлениях президента он продолжает поддерживать «тесную связь со своими друзьями в Сенате». В данном контексте идет речь про русофобских сенаторов, которые инициировали законопроект о 500-процентных пошлинах на российские энергоносители и другие санкции.
Ранее «МК» писал, что глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский ответил на вопрос журналистов о том, не боится ли Москва введения Евросоюзом 18-го пакета санкций и угрозы от США ввести против России пошлины.