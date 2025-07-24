Умеров: Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Life.ru публиковал полное видео заявления главы российской делегации Владимира Мединского. Кстати, он заявил, что встреча на высшем уровне возможна только после тщательной проработки условий соглашения.