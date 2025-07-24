Польша завершила возведение «электронного барьера» на границе с Белоруссией

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил о завершении строительства электронного барьера на всей протяженности границы с Белоруссией. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24, подчеркнув, что система теперь полностью охватывает весь участок.
По словам Семоняка, 20 июля были завершены работы по установке оборудования: на границе смонтированы камеры видеонаблюдения и датчики движения, что обеспечивает круглосуточный мониторинг приграничной зоны.
Он отметил, что данный электронный барьер стал важной частью укрепления границы и направлен на повышение уровня безопасности, а также контроль над незаконной миграцией и другими угрозами.
Ранее в Польше солдаты применили оружие против мигранта, который хотел пересечь польско-белорусскую границу.