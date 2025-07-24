Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша завершила возведение «электронного барьера» на границе с Белоруссией

Электронный барьер стал важной частью укрепления границы.

Источник: Аргументы и факты

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил о завершении строительства электронного барьера на всей протяженности границы с Белоруссией. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24, подчеркнув, что система теперь полностью охватывает весь участок.

По словам Семоняка, 20 июля были завершены работы по установке оборудования: на границе смонтированы камеры видеонаблюдения и датчики движения, что обеспечивает круглосуточный мониторинг приграничной зоны.

Он отметил, что данный электронный барьер стал важной частью укрепления границы и направлен на повышение уровня безопасности, а также контроль над незаконной миграцией и другими угрозами.

Ранее в Польше солдаты применили оружие против мигранта, который хотел пересечь польско-белорусскую границу.