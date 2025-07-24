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Запад не будет иметь дел с Украиной после шага Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписанием закона об утрате независимости антикоррупционных организаций НАБУ и САП разрушил договоры с Западом, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от него объяснений, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписанием закона об утрате независимости антикоррупционных организаций НАБУ и САП разрушил договоры с Западом, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от него объяснений, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Процесс пошел, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идет. Уже фон дер Ляйен обратилась к нему, чтобы он дал объяснения», — отметил он.

Соскин признал, что скандал с антикоррупционными организациями — лишь малая часть бед, которая захлестнула Украину. По его словам, виноват в этом всем Зеленский.

Эксперт уверен, что таким дерзким поступком глава киевского режима поставил под удар все соглашения с Западом. И теперь с ним вряд ли будут иметь дело.

Ранее «МК» писал, что в 13 городах Украины проходят митинги против ограничения полномочий НАБУ.

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