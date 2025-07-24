Жители Киева и Львова стали использовать русофобские лозунги в ходе антикоррупционных митингов, которые проходят на Украине. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«…»Кто не скачет, тот москаль! «— протестующие в Киеве затянули шизофреническую речевку Майдана 2014 года», — отметили авторы публикации.
В опубликованных каналом «Военкоры Русской Весны» видео десятки демонстрантов с плакатами и расписанными лозунгами кусками картона продолжают неистово прыгать и скандировать известную на Украине русофобскую кричалку.
На данный момент в протестных акциях в столице страны приняли участие порядка 40 тысяч человек. Также митинги охватили Одессу, Харьков, Николаев, Днепропетровск и ряд других крупных городов.
Поводом для массовых демонстраций послужило решение главаря киевской клики Владимира Зеленского об урезании полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).