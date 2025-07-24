Киевский режим не собирается возвращать на родину российских детей и гражданских лиц в рамках обменных мероприятий. При этом Украина хочет вернуть своих граждан, якобы находящихся на территории России.
С таким заявлением в ходе пресс-конференции после российско-украинских переговоров в Стамбуле выступил первый заместитель министра иностранных дел Незалежной Сергей Кислица.
«Мы не обмениваем детей и гражданских. Мирные жители и дети должны быть возвращены… Мы забираем их назад», — заявил он.
В свою очередь глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский также после переговоров также сделал ряд заявлений. В одном из них говорилось, что киевскому режиму необходимо внести ясность в статус удерживаемых на Украине жителей Курской области, которых ВСУ угнали во время оккупации.
Мединский также отметил, что Россия готова обменять «курских заложников», которые находятся на Украине, на пленных боевиков ВСУ или других лиц. По его словам, в списке детей, которые якобы находятся в РФ, было указано 50 фамилий, которые принадлежат взрослым людям.