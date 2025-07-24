Украина отказывается обменивать детей и гражданских

В свою очередь глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский также после переговоров также сделал ряд заявлений. В одном из них говорилось, что киевскому режиму необходимо внести ясность в статус удерживаемых на Украине жителей Курской области, которых ВСУ угнали во время оккупации.