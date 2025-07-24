«Ярость и разочарование»: Трамп пришёл в бешенство из-за внимания к делу Эпштейна

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. По данным следствия, с 2002 по 2005 год он вступал в связь с десятками девушек, некоторым из которых не было 14 лет. Он платил им наличными, а затем использовал некоторых жертв для вербовки новых. В июле 2019 года Эпштейна нашли мёртвым в камере. Официальной причиной смерти названо самоубийство.