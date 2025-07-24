Мединский ответил на предложение мэра Львова по обмену останков советских воинов: идеи стыдятся сами украинцы

Помощник российского лидера, в том числе, прокомментировал ситуацию вокруг детей, вывезенных с Украины. Он уточнил, что большая их часть даже никогда не была в России, а 50 фамилий из списка украинской стороны — не дети, а взрослые. Спикер добавил, что полный список из 329 имен полностью проработан Москвой.