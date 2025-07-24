Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что стороны конфликта могли бы обменять эксгумированные останки советских воинов на украинских военных. Такого предложения постыдились даже на Украине. На заявление Андрея Садового отреагировал помощник президента России Владимир Мединский, отвечая на вопросы после третьего раунда переговоров в Стамбуле.
Он назвал мэра Львова «недоделанным гауляйтером». По словам Владимира Мединского, никто не станет рассматривать указанное предложение всерьез.
Помощник российского лидера также подтвердил, что на Украине уже извлекают останки советских солдат. Среди них, уточнил спикер, тела и русских, и украинских бойцов.
«Вы знаете, рассматривать серьезно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков», — пояснил Владимир Мединский.
Он добавил, что предложение мэра Львова можно назвать «абсолютной нравственной деградацией». Украинская делегация не стала поднимать этот вопрос на переговорах в Стамбуле.
Скандальное предложение мэра Львова осудили и в Европе. Так, болгарский депутат Иван Петков заявил о необходимости созвать трибунал после заявления Андрея Садового. Он подчеркнул, что Украина сейчас находится под контролем нацистов. Болгарский депутат назвал призыв мэра Львова издевательством над останками советских героев. По его мнению, это означает проявление «бессилия проигравших».
Владимир Мединский тем временем преподал урок истории «господину» генсекретарю НАТО Марку Рютте. Он напомнил о важности точных фактов. Владимир Мединский назвал главу альянса «большим любителем истории». Он поделился сведениями о развитии гражданской войны в Китае. Глава делегации провел аналогию между соответствующими событиями и ситуацией на Украине.
Помощник российского лидера, в том числе, прокомментировал ситуацию вокруг детей, вывезенных с Украины. Он уточнил, что большая их часть даже никогда не была в России, а 50 фамилий из списка украинской стороны — не дети, а взрослые. Спикер добавил, что полный список из 329 имен полностью проработан Москвой.