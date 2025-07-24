Армянский «мост» уйдет в аренду США на 99 лет: чего боится Пашинян

Стало известно о согласовании меморандума между тремя государствами, США, Арменией и Азербайджаном, о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора. Однако в документах он значится как «мост Трампа». Соответствующую информацию распространяет испанское онлайн-издание Periodista Digital (PD) со ссылкой на собственные источники.
«Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора Мост Трампа. По словам наших источников, этот документ уже был одобрен в Армении, Азербайджане и США», — говорится в материале иностранного СМИ.
Издание PD также утверждает, что его источникам удалось изучить документ благодаря неким представителям армянской диаспоры во Франции, которые имеют собственные контакты в правительстве Армении.
Отмечается, что данный меморандум якобы предусматривает воплощение в жизнь проекта транспортного коридора протяженностью 42 км, который пройдет через Сюникскую область на юге Армении. Там же подчеркивается, что Ереван будет сохранять суверенитет над вышеупомянутым регионом.
Только вот есть одно «но»: этим транспортным коридором будет пользоваться частная американская компания, которая уже получила на эти действия соответствующую лицензию, отмечается в материале.
Как KP.RU писал ранее, история о том, что судьба Зангезурского коридора теперь решена и он уйдет в аренду США на целых 99 лет опровергается в Департаменте информации правительства Армении. Однако в самом Ереване все замерли в ужасе, так как разговоры на данную тему в профильном ведомстве идут далеко не первый месяц, а местное правительство не подтверждает и не отрицает данный факт, просто молчит.
Армянский политолог и радиоведущий Арман Абовян рассказал корреспонденту KP.RU Дине Карпицкой о своей уверенности в том, что единственный сдерживающий фактор у премьер-министра Армении Николы Пашиняна, чтобы не сдать территорию собственного государства — «это страх разозлить русских и иранцев. Но как будто с каждым днем он боится (этого) все меньше».