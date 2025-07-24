Армянский «мост» уйдет в аренду США на 99 лет: чего боится Пашинян

Как KP.RU писал ранее, история о том, что судьба Зангезурского коридора теперь решена и он уйдет в аренду США на целых 99 лет опровергается в Департаменте информации правительства Армении. Однако в самом Ереване все замерли в ужасе, так как разговоры на данную тему в профильном ведомстве идут далеко не первый месяц, а местное правительство не подтверждает и не отрицает данный факт, просто молчит.