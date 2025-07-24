Трамп взбешен «теориями заговора» о его связи с насильником Эпштейном

Как указали инсайдеры в ходе разговора с Politico, Президент США «в ярости» из-за того, что его Администрация не может избавиться от «теорий заговора», которые указывают его в качестве фигуранта дел о сексуальных преступлениях покойного миллионера Джеффри Эпштейна.