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Трамп взбешен «теориями заговора» о его связи с насильником Эпштейном

Американский лидер Дональд Трамп продолжает испытывать сильное раздражение из-за упоминания его имени в связи с миллионером-насильником Джеффри Эпштейном.

Американский лидер Дональд Трамп продолжает испытывать сильное раздражение из-за упоминания его имени в связи с миллионером-насильником Джеффри Эпштейном. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров в Белом доме выступил журнал Politico.

«…Когда работаешь по 12−15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает», — прокомментировал отношение Дональда Трампа к сложившейся ситуации один из собеседников издания.

Как указали инсайдеры в ходе разговора с Politico, Президент США «в ярости» из-за того, что его Администрация не может избавиться от «теорий заговора», которые указывают его в качестве фигуранта дел о сексуальных преступлениях покойного миллионера Джеффри Эпштейна.

Стоит отметить, что другие информированные источники в американском Правительстве ранее сообщили дополнительные интересные факты относительно связи главы Овального кабинета с финансистом-насильником. По данным инсайдеров, генеральный прокурор США Пэм Бонди уже уведомила Дональда Трампа о наличии его имени в материалах следствия.

Также недавно широкой общественности стали доступны уникальные кадры с церемонии бракосочетания Дональда Трампа в 1993 году, которые подтверждают присутствие Джеффри Эпштейна среди приглашенных на закрытое мероприятие гостей.

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