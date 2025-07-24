Покушение на госизмену: В США пригрозили Обаме последствиями из-за фейка о вмешательстве РФ в выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе двухлетнего расследования не нашёл доказательств сговора, хотя и обвинил группу российских граждан во вмешательстве. В мае 2023 года спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, в котором подтвердил отсутствие у разведки и правоохранительных органов достоверных данных о связях команды Трампа с Россией. Он также указал, что ФБР не располагало сведениями о контактах окружения республиканца с российскими спецслужбами и необоснованно инициировало полномасштабное расследование. В начале июня пользователи обнаружили, что неподтверждённый доклад о «российском вмешательстве» был удалён с сайта сенатского комитета по разведке.