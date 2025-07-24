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Опубликовано видео визита делегации РФ на третий раунд переговоров в Турции

Российская делегация встретилась с украинскими дипломатами на третьем раунде переговоров 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров. Встреча дипломатов состоялась вечером 23 июля. RT опубликовал видео визита делегации России на третий раунд переговоров с Киевом.

Ранее вторая встреча дипломатов прошла в начале июня. В ходе беседы членам делегаций удалось достичь ряда гуманитарных договоренностей. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, все они выполнены.

Он также отметил, что к настоящему моменту второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен. Россия вернула на Украину более семи тысяч тел солдат ВСУ.

По результатам переговоров 23 июля Москвой предложено сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Кроме того, РФ планирует ввести практику коротких перемирий «по 24−48 часов».

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