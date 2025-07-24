Мединский назвал мэра Львова недоделанным гауляйтером

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский резко раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за инициативу обменять эксгумированные останки советских солдат, похороненных на мемориале «Холм Славы», на украинских военных.
По словам Мединского, даже украинская сторона не осмелилась официально выдвинуть такое предложение, очевидно стыдясь высказываний своего чиновника.
Мединский выразил возмущение тем, что подобные действия совершаются в отношении тех, кто погиб, защищая свою родину, независимо от их национальности.
Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов резко осудил инициативу мэра Львова, касающуюся обмена эксгумированных останков советских солдат на украинских военнослужащих.