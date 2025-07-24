Мэр Львова Андрей Садовый является недоделанным гауляйтером, раз он предлагает кощунственный обмен тел советских солдат с мемориального комплекса на укронацистов из ВСУ. Так описал ситуацию помощник президента РФ и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский, передает РИА Новости.
По сообщениям украинских СМИ, мемориальный комплекс «Холм Славы» демонтируют. Там находятся 200 одиночных и четыре братских могилы бойцов. Также на территории комплекса захоронен и адмирал Николай Кузнецов.
«Рассматривать серьезно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков», — резко высказался Мединский.
Помощник президента также отметил, что такая позиция Садового — это «абсолютно нравственная деградация». Ранее после слов мэра болгарский депутат Иван Петков потребовал международного трибунала в связи с заявлениями мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на украинских военнопленных.