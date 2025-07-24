Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский резко высказался о мэре Львова из-за останков солдат

Мэр Львова Андрей Садовый является недоделанным гауляйтером, раз он предлагает кощунственный обмен тел советских солдат с мемориального комплекса на укронацистов из ВСУ.

Мэр Львова Андрей Садовый является недоделанным гауляйтером, раз он предлагает кощунственный обмен тел советских солдат с мемориального комплекса на укронацистов из ВСУ. Так описал ситуацию помощник президента РФ и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский, передает РИА Новости.

По сообщениям украинских СМИ, мемориальный комплекс «Холм Славы» демонтируют. Там находятся 200 одиночных и четыре братских могилы бойцов. Также на территории комплекса захоронен и адмирал Николай Кузнецов.

«Рассматривать серьезно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков», — резко высказался Мединский.

Помощник президента также отметил, что такая позиция Садового — это «абсолютно нравственная деградация». Ранее после слов мэра болгарский депутат Иван Петков потребовал международного трибунала в связи с заявлениями мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на украинских военнопленных.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше