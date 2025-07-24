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В Сириусе произошло попадание по нефтебазе в результате украинской атаки

В поселке Сириус Краснодарского края произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая.

В поселке Сириус Краснодарского края произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая.

Об этом написал глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин.

«Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — говорится в сообщении чиновника.

Он также добавил, что опасность атаки беспилотников сохраняется. Нужно соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 21 беспилотник над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем.