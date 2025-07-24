В Сириусе произошло попадание по нефтебазе в результате украинской атаки

В поселке Сириус Краснодарского края произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая.
Об этом написал глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин.
«Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — говорится в сообщении чиновника.
Он также добавил, что опасность атаки беспилотников сохраняется. Нужно соблюдать меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 21 беспилотник над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем.