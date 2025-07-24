БПЛА упал на нефтебазу федеральной территории «Сириус»

Вражеский БПЛА, сбитый российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), рухнул на землю нефтебазы федеральной территории «Сириус». Об этом ночью в четверг, 24 июля, заявил глава администрации Дмитрий Плишкин.
«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать» — написал он в Telegram-канале.
Ранее на территории «Сириуса» сообщалось о громких звуках работы ПВО. По данным агентства РИА Новости, в Сочи этой ночью было слышно не менее пяти взрывов. Плишкин также просил граждан избегать окон и, по возможности укрыться.
Как KP.RU уже сообщал, украинские дроны попытались атаковать регионы РФ. В результате за вечер 23 июля над регионами сбили 21 беспилотник ВСУ. Большинство из них ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, силами ПВО уничтожено два дрона над Краснодарским краем.