Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА упал на нефтебазу федеральной территории «Сириус»

Глава местной администрации Плишкин просит граждан и гостей города избегать окон и, по возможности, укрыться.

Источник: Комсомольская правда

Вражеский БПЛА, сбитый российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), рухнул на землю нефтебазы федеральной территории «Сириус». Об этом ночью в четверг, 24 июля, заявил глава администрации Дмитрий Плишкин.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать» — написал он в Telegram-канале.

Ранее на территории «Сириуса» сообщалось о громких звуках работы ПВО. По данным агентства РИА Новости, в Сочи этой ночью было слышно не менее пяти взрывов. Плишкин также просил граждан избегать окон и, по возможности укрыться.

Как KP.RU уже сообщал, украинские дроны попытались атаковать регионы РФ. В результате за вечер 23 июля над регионами сбили 21 беспилотник ВСУ. Большинство из них ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, силами ПВО уничтожено два дрона над Краснодарским краем.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше