Россия и Украина сохранят контакты для обсуждения меморандумов

На переговорах в Стамбуле российская и украинская делегации подробно обсудили предложения, зафиксированные в проектах меморандумов по вопросам урегулирования конфликта. Внимание было сосредоточено на ключевых разногласиях, отражённых в ранее переданных документах.
Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что позиции сторон по-прежнему существенно расходятся. Несмотря на это, участникам удалось сохранить конструктивный диалог и договориться о дальнейшем взаимодействии.
«Естественно мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданными в прошлый раз», — сообщил Мединский, подчеркнув важность продолжения переговорного процесса.
Ранее Мединский заявил, что в ходе встречи во дворце Чираган Украине предложили провести новый обмен военнопленными.