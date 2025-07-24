Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Украина сохранят контакты для обсуждения меморандумов

Позиции сторон по-прежнему существенно расходятся.

Источник: Аргументы и факты

На переговорах в Стамбуле российская и украинская делегации подробно обсудили предложения, зафиксированные в проектах меморандумов по вопросам урегулирования конфликта. Внимание было сосредоточено на ключевых разногласиях, отражённых в ранее переданных документах.

Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что позиции сторон по-прежнему существенно расходятся. Несмотря на это, участникам удалось сохранить конструктивный диалог и договориться о дальнейшем взаимодействии.

«Естественно мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданными в прошлый раз», — сообщил Мединский, подчеркнув важность продолжения переговорного процесса.

Ранее Мединский заявил, что в ходе встречи во дворце Чираган Украине предложили провести новый обмен военнопленными.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше