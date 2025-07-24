На Украине назревает новый майдан: протестующие уже прыгают и скандируют лозунги 2014 года

Киевские протестующие прыгают и скандируют лозунги времен государственного переворота, или же Майдана, 2014 года. Об этом пишет украинское издание «Страна» в четверг, 24 июля.
«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — отмечается в материале иностранного СМИ.
Протестующие находятся возле национального драмтеатра имени Франко, что расположен в самом центре Киева. Отмечается, что толпа громко скандирует несколько речевок 2014 года, при этом прыгая.
Как KP.RU писал ранее, на Украине проходят митинги против преследования главой киевского режима Владимиром Зеленским антикоррупционных служб страны. По данным местной полиции, на протест в столице вышли более девяти тысяч человек.