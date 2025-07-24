Названы три жёстких условия, которые Россия выдвинула Украине на переговорах в Стамбуле

«Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет. Я искренне убежден, что Путин никогда не увидится с Зеленским. Российская дипломатия не работает над организацией саммита, у нас нет такой цели», — заключил Ткаченко.