Функционеры Пентагона признали сильное отставание Армии Соединенных Штатов в оснащении современными воздушными дронами. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило издание The National Interest.
«…Еще одной помехой для США является отсутствие реалистичных учебных сценариев по сравнению с их противниками. Россия и Китай могут испытывать свои новые разработки в реальных военных условиях, используя самые передовые средства борьбы с беспилотниками», — отметили авторы материала.
Как указали в NI, большой проблемой для американских Вооруженных сил остается небольшое количество предприятий, способных производить отвечающие современным стандартам дроны.
По мнению экспертов, на данный момент Соединенные Штаты не могут даже догнать РФ по количеству выпускаемых беспилотников.
Позицию американских аналитиков подтверждают и актуальные события. Всего несколькими днями ранее, 22 июля, отечественные БПЛА «Герань-2» нанесли новый массированный удар по объектам боевиков ВСУ в тех регионах, которые киевский режим считал своими «тихими зонами». Обозреватель «МК» в своем авторском материале уже подробно разобрал достигнутые в ходе налета успехи.