В Киеве на майдане спустя 11 лет вновь зазвучали лозунги госпереворота 2014 года

По информации правоохранительных органов, в ночь накануне у театра оставалось около 40 протестующих. Ожидается, что в последующие дни число участников акции может увеличиться. Демонстранты хором повторяли известный лозунг «Кто не скачет, тот москаль», сопровождая его характерными прыжками.