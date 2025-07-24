В Киеве на майдане спустя 11 лет вновь зазвучали лозунги госпереворота 2014 года

По информации правоохранительных органов, в ночь накануне у театра оставалось около 40 протестующих. Ожидается, что в последующие дни число участников акции может увеличиться. Демонстранты хором повторяли известный лозунг «Кто не скачет, тот москаль», сопровождая его характерными прыжками.
Эти события стали продолжением волны протестов, охвативших на прошлой неделе Киев, Львов, Днепропетровск, Одессу и другие города. Поводом для недовольства стало решение Верховной Рады, поддержавшей законопроект о реформировании антикоррупционной системы страны.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал протесты в Киеве и других крупных городах Украины. Этот документ фактически уничтожает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В результате этого в крупных городах Незалежной прошли митинги.