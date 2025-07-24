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Назван человек, изменивший позицию Трампа по России

Президент США Дональд Трамп в последнее время существенно изменил свою позицию в отношении некоторых стран.

Президент США Дональд Трамп в последнее время существенно изменил свою позицию в отношении некоторых стран. Сюда входят Иран, Россия, Китай и Венесуэла, пишет газета Financial Times.

Издание утверждает, что на Трампа оказал воздействие госсекретарь США Марко Рубио. Отмечается, что Рубио, после того как получил пост в администрации, отстуиплся от своих принципов. А затем и настроил шефа на «более ястребиную позицию».

«Относительно Китая, России, Украины и Ирана мы видим обновленную американскую внешнюю политику и восстановление роли США в мире. И в значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе», — прокомментировал автор.

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