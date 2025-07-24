В Белом доме рассказали о планах Трампа наказать создателей теории заговора о вмешательстве РФ

«Он хочет, чтобы в отношении всех причастных, всех, кто имел отношение к этой афере против нашей страны, всех, кто предал нашу страну и конституцию, было проведено расследование и они были привлечены к ответственности», — заявила Ливитт, отвечая на вопрос о возможном иммунитете от преследования для Барака Обамы, учитывая прецедент с самим Трампом.