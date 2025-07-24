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В Белом доме рассказали о планах Трампа наказать создателей теории заговора о вмешательстве РФ

Президент США Дональд Трамп настаивает на привлечении к ответственности всех лиц, причастных к искажению разведывательной информации, касающейся Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

Источник: Life.ru

Представитель администрации президента подчеркнула серьёзность намерений главы Белого дома в отношении тех, кто, по его мнению, злоупотребил своими полномочиями и манипулировал данными.

«Он хочет, чтобы в отношении всех причастных, всех, кто имел отношение к этой афере против нашей страны, всех, кто предал нашу страну и конституцию, было проведено расследование и они были привлечены к ответственности», — заявила Ливитт, отвечая на вопрос о возможном иммунитете от преследования для Барака Обамы, учитывая прецедент с самим Трампом.

Ранее действующий президент США пригрозил своим экс-лидерам Штатов Джо Байдену и Бараку Обаме, а также бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон уголовными делами за госизмену. По словам республиканца, пришло время привлечь к ответственности политиков, которые, отметил Трамп, преследовали его. Хозяин Овального кабинета утверждает, что в «банде» под руководством Обамы состояли Байден и Клинтон, которую он назвал «бывшей женой президента, фальшивой, как банкнота в три доллара».

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