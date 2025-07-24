Сийярто: Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине

«Венгрия — страна, которая никогда не поставляла оружие Украине, и мы не будем поставлять Украине оружие в будущем. Пока наше правительство находится у власти, наша цель — чтобы Венгрия оставалась вне этой войны и не была в нее вовлечена», — сказал он.
Сийярто отметил, что Венгрия «не будет выделять никакие финансовые ресурсы для поставки вооружений Киеву» и не участвует в помощи, которую оказывают Украине страны — члены НАТО.
14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.