Польша построила электронный «забор» на границе с Белоруссией

Ранее сообщалось, что польские власти приступили к депортации украинских граждан, уличенных в нарушении местного законодательства. По информации газеты Wiadomosci, около сотни граждан Украины уже высланы из страны. Отмечается, что среди причин депортации — вождение в нетрезвом виде, кражи, хулиганство и нанесение телесных повреждений. Депортированным лицам запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на срок от 5 до 7 лет.