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Польша построила электронный «забор» на границе с Белоруссией

Польша завершила строительство электронного барьера на всем протяжении границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24. Система мониторинга включает в себя видеонаблюдение и датчики движения.

Источник: Life.ru

По словам Семоняка, 20 июля завершились работы по установке электронного барьера на всей протяженности польско-белорусской границы. Заграждение включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальные датчиков, которые обеспечивают обнаружение различных физических характеристик объектов.

Ранее сообщалось, что польские власти приступили к депортации украинских граждан, уличенных в нарушении местного законодательства. По информации газеты Wiadomosci, около сотни граждан Украины уже высланы из страны. Отмечается, что среди причин депортации — вождение в нетрезвом виде, кражи, хулиганство и нанесение телесных повреждений. Депортированным лицам запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на срок от 5 до 7 лет.