В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за наркотики

С 1 июля 2025 года в России уже действуют новые законы, ужесточающие контроль за мигрантами: введена обязательная биометрическая идентификация, цифровые профили и ограничения на получение SIM-карт. Ранее полиция получила право выдворять мигрантов за нарушения, а также были введены дополнительные ограничения на права нарушителей. Инициатива ЛДПР дополняет эти меры, направленные на усиление контроля и предотвращение преступности среди мигрантов.