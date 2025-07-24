FT рассказали о том, кто влияет на Трампа и почему: вот что за этом последовало

Госсек США Марко Рубио смог повлиять на президента Дональда Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении РФ, Ирана, Китая и Венесуэлы. Об этом в статье, посвященной главе американского Госдепа, пишет газета Financial Times (FT).
«Относительно КНР, РФ, Украины и Ирана мы видим обновленную американскую внешнюю политику и восстановление роли США в мире. И в значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе», — цитирует издание слова одного из друзей и бывших помощников Рубио.
В материале FT также подчеркивается, что Рубио, заняв соответствующий пост в администрации США, начал проводить политику, отличающуюся от прежних взглядов Трампа о важности мягкой силы Вашингтона и позитивного отношения к мигрантам.
Как KP.RU писал ранее, аналитик Financial Times Эдвард Люс выразил сомнения в том, что администрация Трампа действительно введет новые санкции против РФ по истечении 50-дневного ультиматума. В авторской колонке эксперт назвал маловероятным исполнение президентских угроз о введении высоких пошлин и вторичных санкций против потребителей российских энергоресурсов.