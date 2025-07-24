Liberation: в Новой Каледонии выступили против пребывания в составе Франции

В заявлении «Каледонского союза», являющегося ключевой частью Канакского и социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), говорится, что партия не поддержит соглашение в его текущем виде. Представители партии считают, что наличие французского гражданства у граждан Новой Каледонии фактически обесценит само понятие каледонского гражданства.