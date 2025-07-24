Liberation: в Новой Каледонии выступили против пребывания в составе Франции

Крупнейшая партия, выступающая за независимость Новой Каледонии — «Каледонский союз», выразила несогласие с инициативой президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового государства в составе Франции. Об этом сообщает Liberation.
12 июля Макрон заявил о подписании «исторического» соглашения по новому институциональному устройству Новой Каледонии, предусматривающему введение двойного гражданства — французского и каледонского — а также расширение избирательного корпуса.
В заявлении «Каледонского союза», являющегося ключевой частью Канакского и социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), говорится, что партия не поддержит соглашение в его текущем виде. Представители партии считают, что наличие французского гражданства у граждан Новой Каледонии фактически обесценит само понятие каледонского гражданства.
Кроме того, «Каледонский союз» отметил, что в соглашении недостаточно чётко определены механизмы международного признания предполагаемого государства. В партии также выразили обеспокоенность расширением избирательного корпуса, назвав это шагом, по сути, «повторной колонизацией» заморского региона.
Ранее издание Politico сообщало, что соглашение о создании нового государства Новая Каледония заключили в пригороде Парижа. Документ предоставит заморской территории Франции широкую автономию.