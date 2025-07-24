Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что затягивание переговорного процесса со стороны Украины связано с попытками нынешней власти сохранить своё политическое существование.
В интервью на YouTube-канале он подчеркнул, что Киев сознательно тормозит любые подвижки, поскольку подлинные переговоры должны привести к формированию временного правительства и последующим выборам, что угрожает позиции действующего режима.
По словам парламентария, киевская власть находится в состоянии острого внутреннего кризиса, что подтверждается частыми и неэффективными кадровыми перестановками в правительстве. Дмитрук отметил, что руководство страны неспособно к системному управлению, а большинство чиновников не обладают необходимыми компетенциями.
Он также выразил уверенность в скором крахе действующей украинской власти, назвав её «режимом на грани распада». Дмитрук подчеркнул, что, по его мнению, окружение Владимира Зеленского не имеет ни профессиональных, ни моральных качеств, чтобы управлять государством, и этот политический курс обречён на провал.
Напомним, в среду, 23 июля, в турецком Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна «поставить точку» в переговорах.