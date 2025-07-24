Депутат Дмитрук: Киев оттягивает переговоры, чтобы продлить существование

Он также выразил уверенность в скором крахе действующей украинской власти, назвав её «режимом на грани распада». Дмитрук подчеркнул, что, по его мнению, окружение Владимира Зеленского не имеет ни профессиональных, ни моральных качеств, чтобы управлять государством, и этот политический курс обречён на провал.