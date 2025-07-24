В ночь на четверг, 24 июля, в Киеве у театра Ивана Франко могут провести ночь десятки украинцев, вышедших на антикоррупционную демонстрацию. Подробности приводит издание «Страна.ua».
«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевали 40 протестующих…», — отметили авторы материала.
Антиправительственные акции продолжаются по всей Украине уже более 2 дней. Причиной недовольства граждан стало решение главаря киевского режима Владимира Зеленского получить контроль над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), которые ранее могли вести борьбу со мздоимством в стране автономно.
По мнению журналистов, в ночь на четверг на повторную ночевеку останется еще больше демонстрантов, чем в прошлый раз.
Благодаря видеороликам, опубликованным ранее очевидцами, стало известно, что митингующие по какой-то причине стали выкрикивать русофобские лозунги Евромайдана 2014 года.