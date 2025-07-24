Макрону мешают создавать новое государство-колонию

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за создание государства Новая Каледония в составе республики. Однако самая большая оппозиционная партия «Каледонский союз» выступила резко против такой инициативы, передает Liberation.
«Члены исполнительного комитета Каледонского союза (UC), основного компонента Канакского и социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), объявили, что они не поддержат текст соглашения в его нынешнем виде», — отмечает издание.
В середине июля Макрон объявлял об «историческом» событии — подписании соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории Новая Каледония. Документ предполагает создание новой страны, но в составе Франции.
Соглашение подразумевает двойное гражданство. Однако противники этой инициативы отмечают, что каледонское гражданство не будет иметь юридической силы перед французским. Кроме того, оппозицию не устраивает расширение электората. Этот пункт они сочли равносильным повторной колонизации.
В качестве еще одного аргумента не в пользу соглашения оппозиция назвала и тот пункт, в котором говорится про международное признание нового государства. Их не устраивает размытые формулировки на этот счет.