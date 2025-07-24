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Стало известно, кто склонил Трамп к ястребиной политике по отношению к России

Госсекретарь США Марко Рубио оказал значительное влияние на президента Дональда Трампа, склонив его к более жёсткой политике в отношении России, Китая, Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) в своей статье, посвящённой главе Госдепа.

Источник: Life.ru

По данным издания, Рубио, несмотря на вхождение в администрацию, не только сохранил свои принципы, но и активно продвигал их, убедив Трампа занять более решительную позицию по отношению к указанным странам.

«Относительно Китая, России, Украины и Ирана мы видим обновленную американскую внешнюю политику и восстановление роли США в мире… И в значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе», — заявил один из соратников Рубио.

FT также отмечает, что Рубио инициировал реорганизацию Агентства США по международному развитию и ужесточил риторику в отношении мигрантов, что отличается от его прежних взглядов.

Ранее Конгрессмен Дон Бэкон заявил, что первая леди США Мелания Трамп оказывает влияние на своего супруга Дональда Трампа в вопросах внешней политики, в частности, в отношении России. По словам конгрессмена, Мелания Трамп ежедневно информирует президента о ситуации на Украине и призывает его к оказанию помощи Киеву.

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