Стало известно, кто склонил Трамп к ястребиной политике по отношению к России

По данным издания, Рубио, несмотря на вхождение в администрацию, не только сохранил свои принципы, но и активно продвигал их, убедив Трампа занять более решительную позицию по отношению к указанным странам.
«Относительно Китая, России, Украины и Ирана мы видим обновленную американскую внешнюю политику и восстановление роли США в мире… И в значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе», — заявил один из соратников Рубио.
FT также отмечает, что Рубио инициировал реорганизацию Агентства США по международному развитию и ужесточил риторику в отношении мигрантов, что отличается от его прежних взглядов.
Ранее Конгрессмен Дон Бэкон заявил, что первая леди США Мелания Трамп оказывает влияние на своего супруга Дональда Трампа в вопросах внешней политики, в частности, в отношении России. По словам конгрессмена, Мелания Трамп ежедневно информирует президента о ситуации на Украине и призывает его к оказанию помощи Киеву.