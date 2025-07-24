FT: Рубио повлиял на более жесткую позицию Трампа к РФ, КНР и Ирану

Госсекретарь Марко Рубио сыграл ключевую роль в формировании более жёсткой внешнеполитической линии президента США Дональда Трампа в отношении таких стран, как Россия, Китай, Иран и Венесуэла. Об этом сообщает газета Financial Times в материале, посвящённом политическому влиянию Рубио в администрации США.
По информации издания, сторонники госсекретаря считают, что он не только сохранил свои принципы в международной политике, но и активно продвигал их, оказывая давление на президента и его окружение. Один из бывших помощников Рубио отметил, что нынешняя внешнеполитическая стратегия США по ключевым направлениям — от Ирана до Украины — во многом является результатом ежедневных рекомендаций Рубио в адрес главы государства и Белого дома.
Тем не менее, после прихода в администрацию Рубио отошёл от некоторых прежних взглядов, включая поддержку «мягкой силы» и либеральную миграционную политику. В частности, издание указывает на серьёзную трансформацию Агентства США по международному развитию и заметное ужесточение риторики в вопросах, касающихся мигрантов.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Рубио превратился в «мастера на все руки» для Дональда Трампа. Речь идёт о деятельности госсекретаря на разнообразных внешнеполитических направлениях.