FT: Рубио повлиял на более жесткую позицию Трампа к РФ, КНР и Ирану

По информации издания, сторонники госсекретаря считают, что он не только сохранил свои принципы в международной политике, но и активно продвигал их, оказывая давление на президента и его окружение. Один из бывших помощников Рубио отметил, что нынешняя внешнеполитическая стратегия США по ключевым направлениям — от Ирана до Украины — во многом является результатом ежедневных рекомендаций Рубио в адрес главы государства и Белого дома.