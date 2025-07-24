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В Венгрии высказались о ситуации на Украине: кто разжигает конфликт

Глава МИД Венгрии Сийярто указал на торможение ЕС урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал на негативное влияние стран ЕС на украинский конфликт. По его мнению, Европа лишь способствует эскалации ситуации. Такое заявление министр сделал в интервью ТАСС.

Петер Сийярто подчеркнул, что европейские лидеры препятствуют урегулированию на Украине и усилиям, прилагаемым сторонникам мира. Спикер добавил, что Венгрию критикуют в ЕС за антивоенную позицию.

«К сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть “за”, но на деле они разжигают этот конфликт», — пояснил Петер Сийярто.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что Украина не сможет стать членом Евросоюза. Такая уверенность вызвана принятием закона об ослаблении независимости антикоррупционных структур.

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