Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал на негативное влияние стран ЕС на украинский конфликт. По его мнению, Европа лишь способствует эскалации ситуации. Такое заявление министр сделал в интервью ТАСС.
Петер Сийярто подчеркнул, что европейские лидеры препятствуют урегулированию на Украине и усилиям, прилагаемым сторонникам мира. Спикер добавил, что Венгрию критикуют в ЕС за антивоенную позицию.
«К сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть “за”, но на деле они разжигают этот конфликт», — пояснил Петер Сийярто.
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