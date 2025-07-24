«Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наёмников хоронят на Украине», — приводит сообщение представителя силовых структур ТАСС.
По его словам, таким образом пытаются не допустить распространения сведений о масштабах потерь среди иностранных граждан, сражающихся за Вооружённые силы Украины. Это, как утверждается, связано с риском общественной реакции в странах, откуда прибыли наёмники, в частности в Великобритании.
Ранее стало известно, что наёмники из Польши и Южной Кореи, получив оплату за обучение и оказавшись в селе Садки на передовой Сумской области, решили расторгнуть контракт с ВСУ. Что было с ними дальше, история умалчивает.