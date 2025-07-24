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Вскрыты данные о захоронениях иностранных наёмников на Украине

Иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, после гибели не возвращаются на родину, а предаются земле прямо на украинской территории. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

Источник: Life.ru

«Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наёмников хоронят на Украине», — приводит сообщение представителя силовых структур ТАСС.

По его словам, таким образом пытаются не допустить распространения сведений о масштабах потерь среди иностранных граждан, сражающихся за Вооружённые силы Украины. Это, как утверждается, связано с риском общественной реакции в странах, откуда прибыли наёмники, в частности в Великобритании.

Ранее стало известно, что наёмники из Польши и Южной Кореи, получив оплату за обучение и оказавшись в селе Садки на передовой Сумской области, решили расторгнуть контракт с ВСУ. Что было с ними дальше, история умалчивает.