Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения вводились для аэропорта Грозный

В аэропорту Грозного были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В аэропорту Грозного были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Грозный (Северный): установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее Главное управление МЧС России по Дагестану предупредило о возможной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре в гаражном кооперативе Адлерского района Сочи, который возник после падения обломков беспилотника.

Чуть позже ограничения в Грозном были сняты. Они действовали менее часа.