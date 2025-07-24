Ограничения вводились для аэропорта Грозный

В аэропорту Грозного были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Грозный (Северный): установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов», — говорится в официальном заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее Главное управление МЧС России по Дагестану предупредило о возможной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре в гаражном кооперативе Адлерского района Сочи, который возник после падения обломков беспилотника.
Чуть позже ограничения в Грозном были сняты. Они действовали менее часа.