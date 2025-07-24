Глава МИД Германии увидел возможность для Киева «влиять» на территорию России

«Украина имеет право защищаться от атак. Для этого Украина также будет иметь возможность оказывать влияние на российскую территорию», — сказал глава МИД ФРГ.
При этом политик подчеркнул сложность технических характеристик ракетных комплексов Taurus, что заставляет его осторожно подходить к вопросу их передачи. Основным ограничивающим фактором, по его словам, выступает не финансовая составляющая, а производственные мощности и доступность вооружений.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вместе с Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности поставок вооружений Украине. Однако позже лидер СДПГ Ларс Клингбайль опроверг это заявление, отметив неизменность позиции Берлина. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что применение немецких ракет по российским объектам будет расценено как прямое участие Германии в конфликте.
Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявлял, что использование ракет Taurus ухудшит российско-германские отношения, но не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что все грузы с оружием для Украины становятся законными целями для российских вооружённых сил.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что западные поставки вооружений Киеву представляют собой опасную эскалацию. В Кремле отмечали, что такая политика Запада подрывает перспективы мирных переговоров. Лавров также акцентировал прямое участие стран НАТО в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку украинского персонала на территории альянса.
TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Разрабатывалась (с 1998 по 2004 год) и производится (с конца 2004 года) Taurus Systems GmbH в Шробенхаузене. Это совместное предприятие MBDA Deutschland (LFK — Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.