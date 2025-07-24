Глава МИД Германии увидел возможность для Киева «влиять» на территорию России

TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Разрабатывалась (с 1998 по 2004 год) и производится (с конца 2004 года) Taurus Systems GmbH в Шробенхаузене. Это совместное предприятие MBDA Deutschland (LFK — Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.