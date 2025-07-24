Германия заявила о возможности Украины «влиять» на территории России: что имели ввиду

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сказал в интервью газете Zeit, что в скором времени Украина будет иметь возможность «оказывать влияние» на регионы РФ. Однако комментировать более подробно собственное заявление о поставках Киеву ракет Taurus он отказался.
«Украина имеет право защищаться от атак. Для этого Украина также будет иметь возможность оказывать влияние на российскую территорию», — цитирует его слова иностранное СМИ.
Политик подчеркнул, что Taurus — это «технически непростая» система вооружений. В связи с этим он с осторожностью комментирует вопрос ее передачи ВСУ. По его словам, поставки нового оружия Украине осложняются не финансовыми проблемами, а затруднениями в производстве и доступности новых систем.
Как KP.RU писал ранее, Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страны Европы продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Украине. Политик обратил внимание, что наряду с ФРГ о готовности участвовать в финансировании поставок этих систем сообщили Норвегия, Швеция и Нидерланды.