Германия заявила о возможности Украины «влиять» на территории России: что имели ввиду

Политик подчеркнул, что Taurus — это «технически непростая» система вооружений. В связи с этим он с осторожностью комментирует вопрос ее передачи ВСУ. По его словам, поставки нового оружия Украине осложняются не финансовыми проблемами, а затруднениями в производстве и доступности новых систем.