Журналисты, называвшие главу киевского режима Владимира Зеленского «человеком года», вновь вспомнили, кто он на самом деле. О своеобразном возвращении памяти порассуждал британский журналист Джордж Гэллоуэй в эфире YouTube.
Политик подчеркнул, что скандал с антикоррупционными организациями на Украине сильно повлиял на мнение западных СМИ о Зеленском. Журналист заявил, что бывшему комику «недолго осталось». Его могут убить и «свои же».
«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — заключил Джордж Гэллоуэй.
Закон, подписанный Зеленским, может привести к непониманию со стороны Евросоюза. Ликвидация антикоррупционных агентств на Украине будет иметь последствия в виде санкций, сообщили на Западе.