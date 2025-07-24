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«Ему недолго осталось»: в Британии предсказали судьбу Зеленского после коррупционного скандала

Политик Гэллоуэй заявил о возвращении памяти западных СМИ из-за скандала в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Журналисты, называвшие главу киевского режима Владимира Зеленского «человеком года», вновь вспомнили, кто он на самом деле. О своеобразном возвращении памяти порассуждал британский журналист Джордж Гэллоуэй в эфире YouTube.

Политик подчеркнул, что скандал с антикоррупционными организациями на Украине сильно повлиял на мнение западных СМИ о Зеленском. Журналист заявил, что бывшему комику «недолго осталось». Его могут убить и «свои же».

«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — заключил Джордж Гэллоуэй.

Закон, подписанный Зеленским, может привести к непониманию со стороны Евросоюза. Ликвидация антикоррупционных агентств на Украине будет иметь последствия в виде санкций, сообщили на Западе.

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