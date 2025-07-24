«Грубая ошибка»: На Западе Зеленского ткнули носом в скандальный закон о коррупции

«С неприличной поспешностью Зеленский подписал новый закон в тот же день, когда он был внесён в Верховную раду и принят ею. Но это не просто плохой закон, это грубая стратегическая ошибка», — отмечает издание.
В статье подчёркивается, что принятый закон создаёт «прямую угрозу международной поддержке, которая помогала Украине во время войны». Как отметили авторы публикации, терпение избирателей имеет свойства заканчиваться. В большинстве стран Запада поддержка Украины уже ослабевает, а их лидерам всё сложнее находить причины для огромных трат на помощь Киеву.
Издание также отмечает, что Запад несёт часть ответственности за происходящее, поскольку «закрывал глаза на растущий список его ошибок», например, преследование антикоррупционных активистов и политических оппонентов.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, изменяющий статус НАБУ и САП, что фактически ставит их под контроль исполнительной власти, лишая независимости. Позже его подписал Зеленский. Это решение вызвало широкий резонанс внутри страны и за рубежом. В ряде городов, включая Киев, Днепр и Львов, прошли акции протеста против принятия данного закона.