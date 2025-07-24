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На улицах Харькова заметили редких наемников ВСУ

На улицах подконтрольной Киеву части Харькова местные жители встречают необычных наемников ВСУ — граждан Средней Азии.

На улицах подконтрольной Киеву части Харькова местные жители встречают необычных наемников ВСУ — граждан Средней Азии. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В Харькове были замечены наемники необычной внешности. Дело в том, что около рынков, в магазинах, местные жители встречают военных азиатской внешности. По описанию больше похоже, что это наемники из Средней Азии. Таких часто встречают в наемниках у праворадикальных исламских группировках», — поделился он.

В подполье также отметили, что представители Средней Азии ощущают на себе финансовые трудности. Кроме того, резюмировал Лебедев, эти наемники плохо понимают русский язык.

Ранее «МК» писал, что за ВСУ воюют не наемники из других государств, а кадровые военные из стран НАТО для получения боевого опыта.

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