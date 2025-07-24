На улицах Харькова заметили редких наемников ВСУ

«В Харькове были замечены наемники необычной внешности. Дело в том, что около рынков, в магазинах, местные жители встречают военных азиатской внешности. По описанию больше похоже, что это наемники из Средней Азии. Таких часто встречают в наемниках у праворадикальных исламских группировках», — поделился он.