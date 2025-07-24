Протестующие в Киеве могут остаться спать на улице до утра

По имеющейся информации, накануне ночь у театра провели около 40 активистов, при этом ожидается, что в ближайшее время число протестующих может значительно возрасти. Как передают местные журналисты, на прилегающей площади собрались тысячи человек, что привело к перебоям в работе мобильной связи.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал протесты в Киеве и других крупных городах Украины. Этот документ фактически уничтожает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В результате этого в крупных городах Незалежной прошли митинги. На Западе назвали решение Зеленского грубой стратегической ошибкой, которая может иметь последствия для Киева.