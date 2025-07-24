Протестующие в Киеве могут остаться спать на улице до утра

По имеющейся информации, накануне ночь у театра провели около 40 активистов, при этом ожидается, что в ближайшее время число протестующих может значительно возрасти. Как передают местные журналисты, на прилегающей площади собрались тысячи человек, что привело к перебоям в работе мобильной связи.