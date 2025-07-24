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Протестующие в Киеве могут остаться спать на улице до утра

В центре Киева у здания Национального драматического театра имени Ивана Франко продолжается акция протеста, участники которой могут вновь остаться ночевать под открытым небом. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Источник: Life.ru

По имеющейся информации, накануне ночь у театра провели около 40 активистов, при этом ожидается, что в ближайшее время число протестующих может значительно возрасти. Как передают местные журналисты, на прилегающей площади собрались тысячи человек, что привело к перебоям в работе мобильной связи.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал протесты в Киеве и других крупных городах Украины. Этот документ фактически уничтожает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В результате этого в крупных городах Незалежной прошли митинги. На Западе назвали решение Зеленского грубой стратегической ошибкой, которая может иметь последствия для Киева.