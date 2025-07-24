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МИД Германии: у Украины появятся возможности «действовать на территории России»

Украинские войска смогут «действовать на территории России», заявил газете Zeit министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он не уточнил, что это значит, и когда армия страны собирается приступить к этим действиям.

Источник: РИА "Новости"

«Бесспорно, Украина имеет право защищаться от нападений. У нее также будут возможности действовать на территории России, но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине», — сказал Вадефуль.

На этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин готов передать Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot, если США предоставит им замену в ближайшие полгода. По данным Bloomberg, Германия уже отдала Украине четверть американских ЗРК, которые были в ее арсенале. Тем временем власти Великобритании намерены провести 50-дневную кампанию по вооружению Украины — 21 июля этому вопросу прошла новая встреча контактной группы «Рамштайн».