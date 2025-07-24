МИД Германии: у Украины появятся возможности «действовать на территории России»

На этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин готов передать Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot, если США предоставит им замену в ближайшие полгода. По данным Bloomberg, Германия уже отдала Украине четверть американских ЗРК, которые были в ее арсенале. Тем временем власти Великобритании намерены провести 50-дневную кампанию по вооружению Украины — 21 июля этому вопросу прошла новая встреча контактной группы «Рамштайн».