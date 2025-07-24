Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард заявила, что предыдущий Президент страны Барак Обама утаил от общественности доказательства непричастности руководства России к победе Дональда Трампа на выборах главы государства 2016 года. Запись ее выступление в рамках пресс-конференции в Белом доме приводит телеканал Fox News.
«В ежедневном брифинге для Президента, подготовленном 8 декабря 2016 года, утверждалось, что ни один российский агент не влиял на подсчет голосов. Этот документ был изъят всего за несколько часов до публикации… Этот умысел и то, что за этим последовало, можно описать только как госпереворот…», — привели слова Тулси Габбард на Fox.
Дополнительно директор Нацразведки призвала сотрудников Министерства юстиций США инициировать уголовное преследование в отношении Барака Обамы и расследовать все факты, связанные со «сговором против народа».
Стоит отметить, что заявление Тулси Габбард последовало вскоре после того, как пресс-служба Белого дома официально обвинила 44-го американского Президента в саботаже процесса мирной передачи полномочий Дональду Трампу в 2016 году.