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«Госпереворот»: Нацразведка США заявила, что Обама лгал о вмешательстве в выборы

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард заявила, что предыдущий Президент страны Барак Обама утаил от общественности доказательства непричастности руководства России к победе Дональда Трампа на выборах главы государства 2016 года.

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард заявила, что предыдущий Президент страны Барак Обама утаил от общественности доказательства непричастности руководства России к победе Дональда Трампа на выборах главы государства 2016 года. Запись ее выступление в рамках пресс-конференции в Белом доме приводит телеканал Fox News.

«В ежедневном брифинге для Президента, подготовленном 8 декабря 2016 года, утверждалось, что ни один российский агент не влиял на подсчет голосов. Этот документ был изъят всего за несколько часов до публикации… Этот умысел и то, что за этим последовало, можно описать только как госпереворот…», — привели слова Тулси Габбард на Fox.

Дополнительно директор Нацразведки призвала сотрудников Министерства юстиций США инициировать уголовное преследование в отношении Барака Обамы и расследовать все факты, связанные со «сговором против народа».

Стоит отметить, что заявление Тулси Габбард последовало вскоре после того, как пресс-служба Белого дома официально обвинила 44-го американского Президента в саботаже процесса мирной передачи полномочий Дональду Трампу в 2016 году.

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