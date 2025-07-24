«Госпереворот»: Нацразведка США заявила, что Обама лгал о вмешательстве в выборы

«В ежедневном брифинге для Президента, подготовленном 8 декабря 2016 года, утверждалось, что ни один российский агент не влиял на подсчет голосов. Этот документ был изъят всего за несколько часов до публикации… Этот умысел и то, что за этим последовало, можно описать только как госпереворот…», — привели слова Тулси Габбард на Fox.