Мединский ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского: когда и для чего она произойдет

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля. Члены делегаций от Москвы и Киева вновь встретились в Стамбуле. По итогам переговоров перед журналистами выступил помощник российского лидера Владимир Мединский. Он сообщил, в каком случае будет уместна встреча президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Глава российской делегации уточнил, что такие переговоры должны быть, во-первых, тщательно спланированы. Их необходимо подготовить соответствующим образом. Во-вторых, подчеркнул помощник президента РФ, встреча может лишь «поставить точку».
Владимир Мединский добавил, что сейчас непонятно, что стали бы обсуждать Владимир Путин и бывший комик Зеленский. Пока нет оснований для организации указанных переговоров.
«Встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, только тогда она имеет смысл. Эту позицию мы донесли до украинской делегации», — ответил журналистам Владимир Мединский.
В результате переговоров Москвой сделано несколько предложений. Россия выступила с инициативой сформировать три рабочих группы. Они станут работать онлайн, решая политические, гуманитарные и военные вопросы. Помимо прочего, украинской стороне предложено ввести практику коротких перемирий «по 24−48 часов».
Глава российской делегации также ответил на вопрос о скандальном заявлении мэра Львова Андрея Садового. Тот предложил сторонам конфликта обменять эксгумированные останки советских воинов на украинских военных. Такого предложения постыдились даже на Украине, отметил Владимир Мединский. Он назвал мэра Львова «недоделанным гауляйтером». Помощник президента России уточнил, что никто не станет рассматривать это предложение всерьёз.
Владимир Мединский, кроме того, сообщил, что Москва подтвердила готовность обменять украинских военных на удерживаемых Киевом жителей Курской области. Глава российской делегации пояснил, что на данный момент не все прошлые договоренности соблюдены. По его сведениям, на территории Украины остаются порядка 30 курян. РФ намерена вернуть их домой, подытожил он.