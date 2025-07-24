Мединский ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского: когда и для чего она произойдет

Владимир Мединский, кроме того, сообщил, что Москва подтвердила готовность обменять украинских военных на удерживаемых Киевом жителей Курской области. Глава российской делегации пояснил, что на данный момент не все прошлые договоренности соблюдены. По его сведениям, на территории Украины остаются порядка 30 курян. РФ намерена вернуть их домой, подытожил он.