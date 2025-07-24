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ХАМАС передал посредникам ответ на предложение о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС официально сообщило о передаче посредникам своего ответа на последние предложения по перемирию в секторе Газа. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале организации. В нём говорится, что представители движения направили посредникам позицию палестинских фракций относительно условий прекращения огня, однако конкретные детали ответа не раскрываются.

Источник: Life.ru

По информации телеканала Al Hadath, ссылающегося на осведомлённые источники, ответ ХАМАС носит положительный характер. При этом журналистам не удалось получить дополнительные сведения о содержании документа. Ранее этот же телеканал сообщал, что среди выдвигаемых требований значится отвод израильских войск на расстояние 1,2 км от Филадельфийского коридора. Также радикалы настаивают на изменении системы распределения гуманитарной помощи, требуя, чтобы часть грузов доставлялась через структуры ООН без участия GHF (Gaza Humanitarian Foundation — американская организация).

Накануне Sky News Arabia передавал, что египетские и катарские посредники, участвующие в переговорном процессе, призвали ХАМАС представить более конкретные предложения. По данным телеканала, полученный ответ в основном касался вопросов гуманитарных поставок, схемы вывода израильских сил и гарантий прекращения боевых действий.

Согласно обсуждаемому плану, в течение 60-дневного перемирия ХАМАС должен передать Израилю 10 живых заложников и тела 18 погибших. Взамен израильская сторона освободит 150 палестинских заключённых, отбывающих длительные сроки, а также 1,1 тысячи арестованных в Газе после начала военной операции в октябре 2023 года. Кроме того, предполагается значительное увеличение объёмов гуманитарной помощи для гражданского населения анклава.

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