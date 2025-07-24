Стало известно, зачем на самом деле Зеленский жаждет встречи с Путиным

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров после окончания третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом рассказал об инициативе встречи Зеленского и Путина. Он предложил сделать это до конца августа. На что руководитель российской делегации Владимир Мединский заметил, что это может случиться лишь при условии тщательной проработки позиций сторон, чтобы на ней можно было обсуждать завершение украинского конфликта. Полное интервью с экспертом клуба «Валдай» Станиславом Ткаченко читайте по ссылке.