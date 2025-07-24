WSJ: Байден продал права на мемуары за $10 млн

По ее сведениям, интересы Байдена при заключении сделки представляло агентство талантов Creative Artists Agency. Сроки написания и выхода книги будут зависеть от самочувствия и состояния здоровья 82-летнего экс-главы американской администрации, у которого ранее в этом году диагностировали агрессивную форму рака простаты.